Camino a la gloria: Vélez Sarfield visita Roldán y hará una prueba de jugadores en el club Sportsman

Luego de la visita de Estudiantes de La Plata en febrero, Sportsman recibirá a otro de los clubes argentinos campeones del mundo. Este lunes, Vélez Sarfield hará una prueba de jugadores en el predio que la Cebra posee en el barrio Tierra de Sueños 1. Comenzará a las 18 horas, estará destinada a las categorías desde 2009 hasta 2014, y será una visoria abierta. Es decir, podrán participar chicos que no integran las juveniles del club blanquinegro, aunque con cupos limitados.

“Estamos en un buen camino, reordenando las juveniles del club. Con este tipo de jornadas, le damos un incentivo a los chicos para que se muestren, se saquen el gusto de que un equipo de primera división los vea y puedan tener una posibilidad el día de mañana”, contó Martín Arcodia, coordinador de juveniles de Sportsman, a El Roldanense. “Siempre les inculcamos que se lo tomen con mucha seriedad, pero también que lo disfruten y lo hagan con mucha alegría”, describió.

Arcodia destacó la importancia de recibir a clubes de esta magnitud. “Antes era difícil que se den estas pruebas y que los equipos de Capital Federal vengan hasta acá. Ahora, con los departamentos de captación, las visorias se hicieron más federales”, esgrimió. “Hay personas de clubes de AFA que observan jugadores por todo el interior del país. En otro tiempo, esto se reducía a Rosario Central y Newell’s. No es común y ahora las podemos tener en Sportsman”, profundizó.

La visoria de Vélez no será la última, puesto que la comisión directiva piensa seguir realizando este tipo de pruebas con clubes de renombre. “Estoy muy contento por como viene creciendo el club, mientras rearmamos el área de Juveniles. Tenemos el terreno nuevo y la cancha principal está quedando espectacular”, señaló. “Disfrutamos del momento y de contener y enseñarles a los chicos. Tratamos de educarlos no sólo en el fútbol y de brindarles enseñanzas de vida”, aseguró.