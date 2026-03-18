La Escuela N° 1399 está de estreno: finalizó la obra de dos nuevos salones del Programa 1000 aulas

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Roldán dieron por finalizada la construcción de dos nuevas aulas en la Escuela Primaria N° 1399. La obra se ejecutó en el marco del programa “1.000 Aulas”, impulsado por el Ministerio de Educación provincial para fortalecer la infraestructura escolar en todo el territorio santafesino.

Con esta inauguración, ya suman seis las aulas construidas por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro en la ciudad. Cabe recordar que durante 2025 se habilitaron dos nuevas unidades en la Escuela Primaria N° 229, y se prevé que en las próximas semanas se realice lo propio en la Escuela N° 1402, completando así el esquema de ampliación previsto para los establecimientos locales.

El intendente Daniel Escalante recorrió las nuevas instalaciones y destacó la importancia de la obra pública aplicada a la enseñanza: “Hoy los chicos y chicas de la Escuela 1.399 cuentan con nuevos espacios gracias a que el gobernador Pullaro y el ministro de Educación, José Goity escuchan las necesidades que los intendentes les planteamos”, expresó el mandatario.

Asimismo, Escalante subrayó la determinación del Ejecutivo provincial para llevar adelante estos proyectos: “Existe una decisión política clara de invertir en infraestructura educativa. Esta articulación entre el Municipio y la Provincia permite dar respuestas concretas y mejorar las condiciones de aprendizaje en nuestra ciudad”.

Estas acciones forman parte de un plan integral de inversión en el sistema educativo que busca garantizar edificios modernos y funcionales, acompañando el crecimiento poblacional de Roldán y asegurando el derecho a una educación de calidad para todos los alumnos y alumnas.