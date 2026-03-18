Corte de luz programado para este miércoles en Roldán: horario y barrios afectados
La EPE informó la medida con antelación debido a que se encontrará realizando tareas de mantenimiento.
La Empresa Provincial de la Energía anunció un corte programado para la mañana de este jueves ya que operarios de la firma estarán realizando el cambio de un reconectador y tareas de mantenimiento general.
Será de 8 a 13 horas en los barrios Puerto Roldán, Tierra de Sueños 2 y 3.
Algunos barrios, sumados a los antes mencionados, se pueden llegar a ver afectados por dos cortes de 15 min. aprox. por maniobras a las 08:00 y 13:00 hs.
En caso de mal tiempo, se pueden suspender las actividades previstas.
La EPE anunció que se reserva el derecho de restablecer la energía eléctrica antes o después del horario indicado.