Roldán Actúa lanza su casting para la temporada 2026: cómo y dónde presentarse

Roldán Actúa, la flamante productora artística roldanense, vuelve con el programa “Todos y todas pueden actuar”, una propuesta que ya lleva dos años de éxito consecutivo y dos obras de teatro realizadas e integradas por elencos seleccionados en castings abiertos a la comunidad.

Como en años anteriores vuelve la convocatoria para la selección del nuevo elenco que actuará el proyecto de obra para este 2026. Dicho casting se llevará a cabo el Sábado 28 DE MARZO a partir de las 11 hs en la “Casa de la Cultura” de Roldán, ubicada en Bv. E. López 643 y las inscripciones al mismo son a través del un formulario de google al que podés acceder haciendo click acá

Con motivo de la conmemoración de los 160 años de la ciudad de Roldán, en esta edición, la convocatoria estará también abierta para personas interesadas de las localidades de la región.

La gestión y producción general está a cargo de Roldan Actúa en conjunto con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Roldán. La dirección y dramaturgia de la obra continúa a cargo del Prof. Alejandro Giorgiani, personalidad de amplia y reconocida trayectoria en el campo artístico teatral.

Información sobre el Casting abierto:

● Ser mayor de 18 años

● No es necesario haber actuado antes.

● No podrán participar quienes hayan sido seleccionados en el proyecto inmediato anterior, en este caso la edición 2025.

● Está destinado a toda persona que desee participar del proyecto (se seleccionarán tanto a actores y actrices con experiencia, como así también a aquellos interesados que no la tengan).

● Se recomienda tener memorizado un texto breve y saber alguna canción para jugar en escena. Esto es solo para mejorar y optimizar la experiencia de la presentación, no es para nada excluyente.

● Se evaluará el potencial desempeño en escena de cada participante.

● El jurado estará conformado por tres personas idóneas en las artes escénicas: Marcos Ramos, Pablo Pace, Alejandro Giorgiani y un representante de la Secretaría de Cultura de Roldán.