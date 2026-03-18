Agresión verbal en la EESO 731: apartaron al profesor y citaron a los padres del alumno

Tras el video filmado por alumnos de segundo año de la EESO 731 de Roldán donde un profesor reemplazante le dice a un alumno que lo va a “C…a trompadas”, las autoridades de la institución llevaron adelante una actuación administrativa y apartaron del cargo al docente mientras se lleva a cabo la investigación de lo sucedido.

Así lo informaron a El Roldanense desde el Ministerio de Educación, desde donde señalaron que se trata de un procedimiento que se debe realizar ante casos como el que se hizo público.

Además, comentaron que también se llevará a cabo una reunión entre la familia del alumno y los directivos del establecimiento educativo.

Compañeros del joven agredido señalaron a este medio que no era la primera vez que el docente tenía ese tipo de actitudes y que lo filmaron con el objetivo de tener una prueba ante las autoridades de lo que venía sucediendo en el aula.

Por su parte, las autoridades del colegio eligieron no hacer declaraciones al respecto, pese a que desde este medio se les brindó la posibilidad de explicar su versión de lo sucedido.