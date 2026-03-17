Aumentó (de nuevo) la nafta: llenar el tanque en Roldán ya cuesta más de $100.000
Con una suba del 4% aplicada en los últimos días, los combustibles acumulan cerca de un 10% en marzo. Los detalles de cada petrolera.
Las petroleras aplicaron una nueva suba en los surtidores de todo el país, esta vez del orden del 4%, y los combustibles ya acumulan cerca de un 10% de aumento en lo que va de marzo. En Roldán, los valores relevados por El Roldanense muestran que la nafta súper se ubica por encima de los $1.800, en línea con la tendencia nacional.
El ajuste llegó a menos de una semana del último incremento y se da en un contexto de presión inflacionaria, con subas también en alimentos y con el petróleo internacional rondando los 100 dólares por barril.
En la ciudad, las estaciones de servicio actualizaron sus pizarras con los siguientes valores:
GULF
- Nafta súper: $1.838
- Nafta Premium: $2.040
- Diesel: $1.995
- Diesel Premium: $2.152
- GNC: $8.300
Puma
- Nafta súper: $1.864
- Max Premium: $2.075
- Ion Diesel: $2.
- Puma Diesel: $2.055
- GNC: $8.300
Shell
- Nafta súper: $1.919
- V-Power: $2.137
- Evolux Diesel: $2.081
- V-Power Diesel: $2.281
KM330
- Nafta súper: $1.899
- Nafta premium: $2.152
- Diesel: $2.064
- Premium Diesel: $2.283
El impacto no se limita al bolsillo de los automovilistas: el aumento también presiona sobre los costos de transporte y logística, lo que puede trasladarse a otros precios de la economía y complicar la desaceleración de la inflación en marzo.