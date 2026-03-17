Aumentó (de nuevo) la nafta: llenar el tanque en Roldán ya cuesta más de $100.000

Las petroleras aplicaron una nueva suba en los surtidores de todo el país, esta vez del orden del 4%, y los combustibles ya acumulan cerca de un 10% de aumento en lo que va de marzo. En Roldán, los valores relevados por El Roldanense muestran que la nafta súper se ubica por encima de los $1.800, en línea con la tendencia nacional.

El ajuste llegó a menos de una semana del último incremento y se da en un contexto de presión inflacionaria, con subas también en alimentos y con el petróleo internacional rondando los 100 dólares por barril.

En la ciudad, las estaciones de servicio actualizaron sus pizarras con los siguientes valores:

GULF

Nafta súper: $1.838

Nafta Premium: $2.040

Diesel: $1.995

Diesel Premium: $2.152

GNC: $8.300

Puma

Nafta súper: $1.864

Max Premium: $2.075

Ion Diesel: $2.

Puma Diesel: $2.055

GNC: $8.300

Shell

Nafta súper: $1.919

V-Power: $2.137

Evolux Diesel: $2.081

V-Power Diesel: $2.281

KM330

Nafta súper: $1.899

Nafta premium: $2.152

Diesel: $2.064

Premium Diesel: $2.283

El impacto no se limita al bolsillo de los automovilistas: el aumento también presiona sobre los costos de transporte y logística, lo que puede trasladarse a otros precios de la economía y complicar la desaceleración de la inflación en marzo.