La Ciudad

Aumentó (de nuevo) la nafta: llenar el tanque en Roldán ya cuesta más de $100.000

Con una suba del 4% aplicada en los últimos días, los combustibles acumulan cerca de un 10% en marzo. Los detalles de cada petrolera.

17 DE marzo DE 2026

Las petroleras aplicaron una nueva suba en los surtidores de todo el país, esta vez del orden del 4%, y los combustibles ya acumulan cerca de un 10% de aumento en lo que va de marzo. En Roldán, los valores relevados  por El Roldanense muestran que la nafta súper se ubica por encima de los $1.800, en línea con la tendencia nacional.

El ajuste llegó a menos de una semana del último incremento y se da en un contexto de presión inflacionaria, con subas también en alimentos y con el petróleo internacional rondando los 100 dólares por barril.

En la ciudad, las estaciones de servicio actualizaron sus pizarras con los siguientes valores:

GULF

  • Nafta súper: $1.838
  • Nafta Premium: $2.040
  • Diesel: $1.995
  • Diesel Premium: $2.152
  • GNC: $8.300

Puma

  • Nafta súper: $1.864
  • Max Premium: $2.075
  • Ion Diesel: $2.
  • Puma Diesel: $2.055
  • GNC: $8.300

Shell

  • Nafta súper: $1.919
  • V-Power: $2.137
  • Evolux Diesel: $2.081
  • V-Power Diesel: $2.281

KM330

  • Nafta súper: $1.899
  • Nafta premium: $2.152
  • Diesel: $2.064
  • Premium Diesel: $2.283

El impacto no se limita al bolsillo de los automovilistas: el aumento también presiona sobre los costos de transporte y logística, lo que puede trasladarse a otros precios de la economía y complicar la desaceleración de la inflación en marzo.

 

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