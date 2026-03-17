Con cerveza de barril y comidas típicas, se viene la II Fiesta Alemana en Roldán

El próximo sábado 21 de marzo a partir de las 18hs se viene la II Fiesta Alemana en Roldán. Será en San Martín 1034 donde se montará un escenario con shows en vivo y se podrán degustar comidas típicas de la región como Gulash, Chucrut, Bratwurst (choripan alemán) de fabricación propia, y una mesa dulce don strudel y otras exquisiteses.

Por supuesto no faltará la típica cerveza de barril. Todo lo recaudado será a beneficio de la comunidad alemana local, desde donde indicaron que la idea es que la fiesta se convierta en una fecha tradicional de la ciudad ya que la misma será declarada de interés municipal.