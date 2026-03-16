Roldán: el aviso de un vecino y el trabajo coordinado con Funes fue clave para la detención de un delincuente

Un hecho delictivo bajo la modalidad «escruche» ocurrió este lunes por la tarde en una vivienda de calle Zonda al 300, en el barrio El Molino. La intervención se inició gracias al compromiso de los vecinos integrados al programa “Ojos en Alerta”, quienes dieron aviso inmediato al Centro de Monitoreo de Roldán sobre movimientos sospechosos en el domicilio.

Ante la alerta, personal del Comando Radioeléctrico de Roldán y de la Guardia Urbana (GUR) se desplazaron rápidamente al lugar, constatando la sustracción de un valija con pertenencias del propietario. A partir de la información obtenida y el análisis de las cámaras de videovigilancia, se inició un seguimiento en tiempo real del sospechoso.

El procedimiento se destacó por el trabajo conjunto entre los Centros de Monitoreo de Roldán y Funes, junto a la coordinación operativa de los Comandos Radioeléctricos de ambas ciudades. Esta articulación regional permitió identificar al involucrado mientras huía en bicicleta por la ruta hacia la localidad vecina.

Finalmente, el operativo cerrojo resultó en la aprehensión del delincuente, quien ya contaba con antecedentes por hechos delictivos previos. En el procedimiento se logró recuperar la totalidad de los elementos sustraídos, los cuales fueron puestos a disposición de la Justicia junto con las actuaciones correspondientes en la Comisaría 6ª.