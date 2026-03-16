Obstetricia: alcances de una licenciatura centrada en el parto

Matrona, médico obstetra, partera, doula, tocoginecólogo… En el lenguaje cotidiano circulan numerosos términos vinculados a quienes intervienen en el embarazo, el parto y el posparto. ¿Qué hace cada uno? ¿Qué alcance tiene cada rol? Jésica Peruzzo, licenciada en Obstetricia, aclara estas distinciones.

En los últimos años se popularizó la figura de la doula, mujeres que acompañan y brindan sostén emocional y físico durante el trabajo de parto. El término proviene de la Antigua Grecia y hacía referencia a una esclava o sirvienta que asistía a la señora de la casa en ese momento. “En algunos casos realizan cursos de capacitación, pero no cuentan con una formación académica formal”, puntualiza Peruzzo.

La partera, por su parte, es la denominación tradicional para aquellas mujeres que asistían el parto desde un saber basado en la experiencia. En cambio, el término matrona, especialmente usado en España, refiere a la enfermera especialista en obstetricia y ginecología, responsable de la salud sexual y reproductiva, el seguimiento del embarazo de bajo riesgo, el parto normal y el posparto.

En Argentina, así como en otros países, estas funciones pueden ser desempeñadas también por una licenciada en Obstetricia. En este sentido, matrona y obstetra identifican a profesionales con formación certificada para asumir las tareas históricas de la partera y muchas otras incumbencias asociadas.

Respecto del ginecólogo obstetra, Peruzzo aclara que “la diferencia está principalmente en el recorrido formativo: Obstetricia es una licenciatura, mientras que el ginecólogo obstetra es un médico que estudió Medicina y luego realizó la especialidad quirúrgica de Tocoginecología, por lo que está habilitado para operar”. Esta especialidad integra el abordaje de la salud reproductiva no gestante (ginecología) y la relativa a la gestación y parto (obstetricia) en un único trayecto formativo.

Incumbencias y trabajo colaborativo

Como coordinadora de la Licenciatura en Obstetricia en la sede Rosario de la Universidad Católica de Santa Fe, Peruzzo detalla que la carrera habilita en dos grandes direcciones. Por un lado, tiene una dimensión académica, orientada a la gestión, la investigación y los proyectos de extensión.

En esta línea, la obstetricia se ocupa de promover la salud y prevenir enfermedades durante el embarazo: brindar pautas de alimentación adecuada, fomentar la actividad física y acompañar el control de factores de riesgo como el tabaquismo, el consumo de alcohol o el uso de determinados medicamentos.

La segunda vertiente es la del trabajo en territorio, que abarca el asesoramiento en salud reproductiva previo a la concepción, la organización de talleres de preparación para el parto, el acompañamiento y control del embarazo de bajo riesgo hasta los 28 días del recién nacido, y la asistencia durante el trabajo de parto y el parto mismo.

“Si en los controles aparecen signos de un embarazo de alto riesgo, se deriva al tocoginecólogo”, explica Peruzzo. A su vez, en la etapa de posparto, la atención obstétrica interviene en el acompañamiento emocional de la madre y la promoción de prácticas saludables como la lactancia materna.

Un recurso clave

“El último documento presentado por la OMS sostiene que la obstetricia es el recurso fundamental para disminuir la mortalidad y la morbimortalidad materno-perinatal, algo que todavía es muy difícil de lograr aquí en Rosario”, señala Peruzzo.

La propuesta formativa de la UCSF se orienta con claridad hacia una maternidad segura y centrada en la familia, basada en un acompañamiento cercano, cálido y profundamente humano en momentos decisivos de la vida.

En esa línea, Peruzzo destaca que la carrera busca formar profesionales capaces de “ser más pacientes, respetar los tiempos propios del nacimiento, garantizar los derechos de las embarazadas a estar acompañadas por quien elijan, recibir educación para el cuidado de su hijo y tantos otros derechos”, concluye.

Más información

La Licenciatura en Obstetricia puede estudiarse en la UCSF Rosario, ubicada en Moreno 1056. Las inscripciones están abiertas y los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 3425371285 o por correo a ingresouniversitario@ucsf.edu.ar.