Barcelona vs Newcastle United: previa de la vuelta de los octavos de final de la Champions League

El 18 de marzo, en el Camp Nou, se definirá uno de los clasificados a los cuartos de final de la Champions League 2025–26.

¿Cómo terminó el partido de ida?

Mientras que el 10 de marzo, en Bérgamo y Madrid, los goles llegaron casi sin respiro, en St James’ Park el marcador recién se abrió en el minuto 86. Jacob Murphy envió un centro al área para Harvey Barnes, que estaba sin marca. El extremo izquierdo de las Urracas definió de primera: la pelota tocó a Joan García, pero igual terminó entrando. La alegría del público local se interrumpió cuando el árbitro Marco Guida decidió revisar la jugada en el VAR por un posible fuera de juego. El veredicto fue claro: Barnes estaba habilitado. El gol fue convalidado y Newcastle se puso en ventaja de manera inesperada.

Tras cumplirse el tiempo reglamentario, el árbitro añadió cuatro minutos. El equipo de Eddie Howe estaba a punto de llevarse un triunfo histórico. Pero en el último ataque del conjunto visitante, Malick Thiaw derribó a Dani Olmo dentro del área. Marco Guida estaba cerca y no dudó en marcar penal. El resultado final del partido quedó en manos del duelo entre Aaron Ramsdale y Lamine Yamal. El delantero del Barça remató hacia su izquierda, mientras que el arquero del Newcastle se lanzó hacia el lado contrario.

En general, el encuentro no tuvo demasiadas situaciones claras de gol. Entre lo más destacado se pueden mencionar:

1. La caída de Anthony Elanga (Newcastle) dentro del área, que fue revisada por el VAR, aunque finalmente no se sancionó penal.

2. Un remate de Harvey Barnes (Newcastle) que pegó en el palo.

3. Un gol de Joelinton (Newcastle) anulado por fuera de juego.

No había un favorito claro en este cruce, por lo que el empate parece un resultado justo. Aunque el conjunto inglés estuvo a segundos de aguantar la ventaja y viajar a Barcelona con mejores chances de meterse en los cuartos de final.

Cuotas para los principales mercados

Los analistas de la casa de apuestas internacional 1xBet ofrecen las siguientes cuotas para los principales resultados: Barcelona – 1.63, empate – 4.82, Newcastle – 5.18. Para avanzar a la siguiente fase: Barcelona – 1.31, Newcastle – 3.45.

Qué se espera para el partido de vuelta

Las principales figuras de ambos equipos atraviesan un gran momento y las bajas no parecen tan críticas como para cambiar el rumbo del partido. Según los especialistas, Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski y el resto de las estrellas del Barça intentarán imponer su juego y eliminar al Newcastle del torneo. El conjunto inglés, por su parte, es muy peligroso en los contraataques y en las pelotas paradas, aunque necesitará un milagro para avanzar de ronda. Además, esta temporada las Urracas han mostrado dificultades cuando juegan de visitante y han perdido puntos incluso ante rivales de menor jerarquía.

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