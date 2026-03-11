El Club Atlético San Jerónimo llama a asamblea para la renovación parcial de su Comisión Directiva

El Club Atlético San Jerónimo convoca a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en fecha 30 de marzo de 2026, a las 20:00 horas en las instalaciones de Calle Bosque Centenario 498 de la localidad de San Jerónimo Sud, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del acta anterior.

2. Designación de dos asociados para que conjuntamente con el presidente y el secretario suscriban el acta.

3. Consideración de la memoria anual y estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

4. Renovación parcial de los miembros de Comisión Directiva.

5. Ratificación de la designación de los integrantes del órgano de fiscalización renovados en la Asamblea de fecha 18/03/2025.