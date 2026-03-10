Paritarias y conflicto gremial: el municipio asegura funcionamiento normal este miércoles y jueves

En medio del conflicto gremial que atraviesa al sector municipal, desde la Municipalidad de Roldán informaron que los servicios se prestarán con normalidad durante este miércoles y jueves, jornadas que inicialmente habían sido señaladas por el gremio para realizar una medida de fuerza.

La Federación de Trabajadores Municipales (Festram) había anunciado el pasado lunes un paro para los días 11 y 12 de marzo, en el marco de las negociaciones paritarias que mantienen con los gobiernos locales.

Desde la entidad sindical señalaron que la propuesta salarial presentada contempla un aumento del 12,5% para el primer semestre de 2026, distribuido en distintos tramos: 2,6% correspondiente a enero (ya abonado), 2,6% en abril, 3,3% en mayo y 4% en junio. A esto se suma además un 3% retroactivo correspondiente a la política salarial de 2025, que había sido comprometido en la última reunión paritaria.

Sin embargo, desde el sindicato consideraron que la oferta es insuficiente y cuestionaron que los intendentes se nieguen a otorgar la garantía salarial mínima de 170.000 pesos, que sí percibirán los agentes provinciales.

“La propuesta es inaceptable por el impacto que tiene sobre el salario del trabajador. En algunos casos representa para abril un aumento de apenas 45.900 pesos, lo que sigue dejando a muchos trabajadores municipales y comunales por debajo de los índices de pobreza”, señalaron desde Festram.

En respuesta a la medida anunciada por el gremio, desde el municipio indicaron que la actividad administrativa y los servicios públicos se desarrollarán con normalidad durante ambas jornadas. Además, advirtieron que a quienes decidan no presentarse a trabajar se les descontará el día y el presentismo.