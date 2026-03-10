Comenzaron las obras de Distrito Roldán, el desarrollo del Grupo Transatlántica en la ciudad

El crecimiento urbano de Roldán continúa consolidándose con nuevos proyectos de gran escala. En los últimos días comenzaron oficialmente las obras de Distrito Roldán, un desarrollo urbanístico que busca integrar espacios residenciales y comerciales en una de las zonas estratégicas de la ciudad.

El emprendimiento contempla 180 lotes en total, de los cuales 159 serán residenciales y 21 comerciales. Estos últimos estarán ubicados con frente sobre Ruta Nacional 9, una localización clave por su alta visibilidad y por el potencial que representa para la instalación de nuevos comercios y servicios.

En cuanto a las dimensiones, los lotes residenciales parten desde los 450 metros cuadrados, mientras que los lotes comerciales alcanzan aproximadamente los 630 metros cuadrados, una configuración pensada para acompañar el crecimiento sostenido que viene registrando la ciudad en los últimos años.

Infraestructura y planificación urbana

Distrito Roldán fue diseñado bajo un esquema de planificación urbana moderna. El proyecto contempla pavimento y cordón cuneta en todas las calles, red eléctrica e iluminación subterránea, agua potable, gas natural y canalizaciones para fibra óptica, además de un plan de forestación planificada que apunta a generar identidad y valor paisajístico en el barrio.

Otro de los puntos fuertes del desarrollo es su ubicación estratégica, ya que se encuentra a pocos minutos de Funes y cuenta con conexión directa con Ruta Nacional 9, la Autopista Rosario–Córdoba y la Ruta A012, facilitando el acceso hacia Rosario y otras localidades del área metropolitana.

El proyecto es impulsado por Grupo Transatlántica, mientras que la ejecución de las obras está a cargo de EDECA, dos empresas con trayectoria en el desarrollo de infraestructura y proyectos urbanísticos en la región.

Lotes disponibles y esquema de financiación

Con el inicio de las obras de infraestructura, el desarrollo ingresa en una etapa clave para quienes buscan construir su vivienda o realizar una inversión inmobiliaria en Roldán.

Actualmente se encuentran disponibles lotes residenciales desde 450 m², con un esquema de compra que contempla una entrega del 40% y el saldo financiado en 18 cuotas fijas en dólares, una modalidad que permite planificar la inversión de manera más accesible.

Quienes deseen obtener más información o consultar por lotes disponibles en Distrito Roldán pueden comunicarse con SI Inmobiliaria, empresa responsable de la comercialización del proyecto.