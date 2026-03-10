Roldán moderniza el sistema de pago: ahora la tasa de servicios podrá abonarse con débito automático
La medida se enmarca en el proceso que impulsa el municipio, incorporando herramientas digitales que buscan agilizar la gestión administrativa, facilitar los trámites para los vecinos y avanzar hacia una ciudad cada vez más moderna y eficiente.
La Municipalidad de Roldán invita a los vecinos y vecinas a adherirse al Débito Automático y la tasa digital, una modalidad simple, ágil y segura para el pago de los tributos municipales.
A través de esta herramienta, los contribuyentes pueden pagar la tasa de forma completamente digital, evitando trámites presenciales y sin olvidos, ya que con una sola adhesión el pago se debita automáticamente todos los meses, brindando mayor comodidad y previsibilidad.
La adhesión online a la boleta electrónica y al débito directo permite además acelerar los tiempos administrativos, optimizar recursos y cuidar el medio ambiente, reduciendo el uso de papel y promoviendo prácticas más sustentables.
Sumarse es muy sencillo: ingresando a roldan.gov.ar, busca la opción “Tasa Digital y Débito Automático” y completa el formulario con tus datos
Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización que impulsa el municipio, incorporando herramientas digitales para una gestión más eficiente y una ciudad cada vez más moderna.