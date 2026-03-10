Roldán moderniza el sistema de pago: ahora la tasa de servicios podrá abonarse con débito automático

La Municipalidad de Roldán invita a los vecinos y vecinas a adherirse al Débito Automático y la tasa digital, una modalidad simple, ágil y segura para el pago de los tributos municipales.

A través de esta herramienta, los contribuyentes pueden pagar la tasa de forma completamente digital, evitando trámites presenciales y sin olvidos, ya que con una sola adhesión el pago se debita automáticamente todos los meses, brindando mayor comodidad y previsibilidad.

La adhesión online a la boleta electrónica y al débito directo permite además acelerar los tiempos administrativos, optimizar recursos y cuidar el medio ambiente, reduciendo el uso de papel y promoviendo prácticas más sustentables.

Sumarse es muy sencillo: ingresando a roldan.gov.ar, busca la opción “Tasa Digital y Débito Automático” y completa el formulario con tus datos

Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización que impulsa el municipio, incorporando herramientas digitales para una gestión más eficiente y una ciudad cada vez más moderna.