Cañada de Gómez: ladrones oriundos de Roldán asaltaron un comercio, golpearon al encargado y uno cayó tras la fuga

Un violento robo se registró en las últimas horas en la ciudad de Cañada de Gómez, cuando un grupo de delincuentes protagonizó un robo en un comercio que terminó con el encargado herido y uno de los sospechosos detenido. De acuerdo a las primeras informaciones, los autores del asalto serían oriundos de la ciudad de Roldán.

El episodio ocurrió cuando uno de los ladrones ingresó al local armado y, en medio del asalto, golpeó al encargado con el arma, provocándole heridas que posteriormente requirieron tres puntos de sutura. Mientras tanto, otros cómplices permanecían en el exterior aguardando para facilitar la huida.

Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon en un vehículo. Sin embargo, durante la fuga el conductor perdió el control del auto, lo que permitió la intervención policial y la detención de uno de los involucrados. El resto de los integrantes de la banda logró escapar y continúa siendo intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

El encargado del comercio relató que el momento fue de gran tensión y angustia para todos los presentes. Incluso manifestó su preocupación por el futuro del local, ya que aún no sabe si podrá retomar la actividad con normalidad tras el violento episodio.

Por su parte, el sospechoso detenido quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para dar con los demás implicados. Hasta el momento, según indicaron fuentes oficiales, el arma utilizada durante el asalto y otros elementos vinculados al hecho no fueron recuperados.