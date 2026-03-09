Los municipales rechazaron la oferta salarial y anunciaron un paro de 48 horas para jueves y viernes

En el marco de la reunión de la mesa paritaria municipal, correspondiente a la Ley 9.996, los representantes de los trabajadores rechazaron la propuesta salarial presentada por los intendentes y confirmaron un paro de actividades por 48 horas para los días miércoles 11 y jueves 12 de marzo.

Según informaron desde el sector sindical, los jefes comunales mantuvieron su postura de trasladar a los trabajadores municipales los porcentajes establecidos por el Gobierno provincial para la paritaria central, aunque sin incluir la garantía salarial mínima que sí recibirán los empleados provinciales.

“El ofrecimiento replica los porcentajes definidos por la provincia, pero desconoce los mínimos ofrecidos por la paritaria central, perjudicando directamente el bolsillo del trabajador municipal y su familia”, señalaron desde el gremio.

La propuesta salarial contempla un aumento del 12,5% para el primer semestre de 2026, distribuido en distintos tramos: un 2,6% correspondiente a enero (ya abonado), 2,6% en abril, 3,3% en mayo y 4% en junio. A esto se suma un 3% retroactivo correspondiente a la política salarial de 2025, que había sido comprometido en la última reunión paritaria.

Sin embargo, desde el sindicato remarcaron que la oferta es insuficiente y cuestionaron que los intendentes se nieguen a otorgar la garantía salarial mínima de 170.000 pesos, que sí percibirán los agentes provinciales.

“La propuesta es inaceptable por el impacto que tiene sobre el salario del trabajador. En algunos casos representa para abril un aumento de apenas 45.900 pesos, lo que sigue dejando a muchos trabajadores municipales y comunales por debajo de los índices de pobreza”, expresaron.

En ese sentido, desde el gremio advirtieron que la situación económica actual golpea con fuerza al sector y reclamaron una recomposición salarial acorde al contexto.

“No podemos permitir que el ajuste y la recesión solo la pague el sector del trabajo”, concluyeron, al tiempo que confirmaron la medida de fuerza que se llevará adelante durante 48 horas en toda la provincia.