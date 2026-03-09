Joven ilusionista: el mago roldanense de 14 años que llevó su show por diferentes provincias y se destaca a nivel nacional

Valentino tenía ocho años cuando aprendió a usar el diabolo bronco. Pronto lo hizo suyo, como si fuera una extensión más de su cuerpo, hasta que comenzó a hacer malabares que causaban asombro a quienes lo veían. Con el tiempo empezó a hacer magia y le dio forma a un espectáculo unipersonal, un show que lo ha llevado a conquistar diferentes espacios y, también, a cruzar la frontera argentina. Actualmente, a los 14 años, hace animaciones de eventos, es reconocido en el ambiente artístico y sueña con que esta pasión sea su profesión.

“Siempre me gustó la magia, desde que era chiquito. Me atrae mucho desde que vi a un comediante que también es mago y se llama Soy Rada. Vi su especial de Netflix y quedé fascinado”, describió Tino Granado en diálogo con El Roldanense, haciendo alusión al conocido actor y comediante Radagast. Empezó a hacer magia por su cuenta los días posteriores a quebrarse el brazo en un accidente de bicicleta. Sin poder usar el diabolo, elemento con el que había destacado a nivel nacional a corta edad, empezó a imaginar trucos e ilusionismos con una sola mano.

Desde casa, inventó shows para su familia y, cada vez que se juntaban, hacía su espectáculo. Así fue produciendo su propia función artística y, una vez recuperado de aquel incidente, ensayó, se perfeccionó y agregó diferentes efectos especiales. “Desde que comencé, hice temporada en circo y varieté. Me gustaría actuar más Roldán, sí lo hice muchas veces en Capital Federal, Mar del Plata y otras provincias. También pude presentarme en Uruguay”, contó Tino, quien realiza shows de magia para toda la familia, destinados tanto a niños como a adultos.

Con el tiempo pudo conocer a Rada, su gran inspiración, y al ilusionista argentino Adrián Lacroix. “Ese día, Rada estaba apurado porque salía del teatro y no pudimos hablar mucho, pero me deseó suerte y me mandó un audio cuando presenté mi unipersonal en Buenos Aires”, recordó. Con ese apoyo, Tino se asombra con los trucos que la magia pueda hacer en su vida. “Me gusta lo que hago y me siento muy orgulloso de lo que logré. Quiero seguir formándome y ver hasta dónde puedo llegar. Me encantaría que sea mi profesión, pero voy a ir paso a paso”, aseguró.

Los interesados en contactarlo para animación de eventos o la realización de su show, pueden escribir al Instagram personal de Tino, @tinogranado.