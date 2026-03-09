Rosario: efectivos utilizaron pistola Taser para neutralizar agresor en un caso de violencia de género

Efectivos de la Policía de Santa Fe intervinieron en un caso de violencia de género ocurrido en zona sur de la ciudad de Rosario. Lo hicieron a través de la utilización de pistola Taser, arma de baja letalidad que incorporó el Gobierno Provincial para casos que requieran el uso gradual de la fuerza. Fue en la noche del viernes pasado, cuando agentes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II aprehendieron a un hombre de 32 años que los amenazaba con arrojarles una viga de construcción.

El hecho se produjo el pasado viernes alrededor de las 23.30 en un domicilio de Lavalle al 4100. La víctima convocó a la Policía y manifestó que su pareja se encontraba en estado de agresividad, exhibiendo un cuchillo tipo carnicero por la ventana del inmueble. Desde la Central 911 solicitaron un operador de pistola Taser para ejercer un uso gradual de la fuerza y reducir al agresor.

Habiendo ingresado a la planta alta de la vivienda, agentes policiales se encontraron con el hombre de 32 años, que esgrimía una pesada viga entre sus brazos, por lo que un suboficial decidió realizar el despliegue con arma de baja letalidad, para inmovilizar al agresor y colocarle las esposas de seguridad.

Personal policial procedió al secuestro de un cuchillo tipo carnicero y una viga de hormigón de 80 centímetros de largo. El agresor, identificado como Brian M. de 32 años, fue trasladado en calidad de aprehendido a seccional 21ª de la URII.