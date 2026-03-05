Traferri pidió informes al gobierno provincial por la mortandad masiva de peces en el Río Carcarañá

El senador provincial Armando Traferri presentó ante la Cámara de Senadores de Santa Fe un Pedido de Informes dirigido al Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, en relación a la reciente aparición de miles de peces sin vida acumulados en la superficie y en las orillas del Río Carcarañá, en el tramo comprendido entre la ciudad de Carcarañá y la localidad de Oliveros.

El proyecto solicita al Ejecutivo que informe, en los plazos establecidos por la Ley 11.312, si el Ministerio tomó intervención formal ante el hecho, si se realizaron inspecciones técnicas y toma de muestras de agua, sedimentos y ejemplares ictícolas, y si se determinaron las causas probables o definitivas del episodio. Entre los factores que podrían estar vinculados al evento, el pedido contempla la contaminación de origen industrial, agrícola o cloacal, vertidos ilegales o accidentales, disminución del oxígeno disuelto, proliferación de algas o bacterias, y variaciones extremas de temperatura.

Asimismo, se requiere información sobre los establecimientos industriales, agroindustriales y otras actividades productivas con potencial impacto ambiental en la zona, incluyendo el estado de sus habilitaciones y los antecedentes de medidas correctivas o sancionatorias en los últimos cinco años. El proyecto también pregunta si se evaluó el impacto del episodio sobre la biodiversidad, la pesca artesanal y recreativa, y la salud pública de las poblaciones cercanas, y si existe o se prevé un plan de contingencia y remediación ambiental.

«El Río Carcarañá es un recurso hídrico estratégico para nuestra región. Lo que ocurrió no es un hecho menor: es un indicador claro de desequilibrio ecológico que exige respuestas urgentes y concretas del Estado provincial», señaló Traferri al fundamentar la iniciativa.

El senador subrayó que la protección del ambiente es un deber indelegable del Estado, consagrado tanto en la Constitución Nacional como en la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe, y que la falta de información oficial genera incertidumbre en las comunidades ribereñas y en los sectores productivos vinculados al río.