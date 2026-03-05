Un clásico de Funes se muda a Roldán siguiendo la ruta de las mejores parrillas

Chichín, uno de los clásicos de Funes se mudó a Roldán para seguir la ruta de las mejores parrillas y el buen vino. El pasado fin de semana abrió sus puertas en el salón ubicado en Ruta 9 y Alto Verde, un espacio rodeado de naturaleza donde también funciona el salón de eventos Auravia.

La propuesta de Chichín se destaca no sólo por el entorno de árboles añosos y amplio espacio verde sino también por una excelente gastronomía con propuestas exclusivas de miércoles a domingos.

Miércoles, jueves y viernes al mediodía ofrece menúes ejecutivos a $15.000. Los miércoles por la noche es su tradicional parrillada libre por $25.000, con postre y entrada incluidos, y los jueves pescado libre por $28.000, también con entrada y postre incluidos.

En tanto los fines de semana la propuesta comienza con desayunos de campo y sigue con almuerzo y cena con carta libre.

Encontralos en Instagram como @chichin.parrilla