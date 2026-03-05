Oportunidad en Punta Chacra: venden quincho con pileta sobre amplio terreno de 810 m2
Está ubicada sobre calle principal pavimentada y a pocos metros de la autopista, con posibilidades de ampliación o construcción de vivienda.Toda la info a un click
Se ofrece en venta un amplio terreno de 810 metros cuadrados que actualmente cuenta con un quincho totalmente equipado, ideal para disfrutar como espacio recreativo o como base para un futuro proyecto de vivienda.
El quincho dispone de parrillero, baño completo con ducha y termotanque eléctrico, brindando comodidad para su uso durante todo el año. Además, la propiedad cuenta con una pileta de 8,50 por 4 metros más cama de agua, equipada con enrejado de seguridad para niños, lo que la convierte en un espacio ideal para disfrutar en familia.
El terreno posee doble ingreso, lo que facilita la circulación y ofrece diversas posibilidades de desarrollo. Por sus dimensiones, permite ampliar el quincho existente o construir una vivienda al frente del lote, manteniendo el espacio recreativo en el fondo.
La propiedad se encuentra ubicada sobre calle principal pavimentada y a pocos metros de la autopista, lo que garantiza un acceso rápido y cómodo.
El barrio además cuenta con infraestructura deportiva y recreativa, con canchas de tenis, pádel, hockey y fútbol, lo que suma valor y calidad de vida al entorno.
Como parte de las condiciones de venta, se aceptan vehículos como parte de pago, convirtiéndose en una interesante oportunidad para quienes buscan invertir, proyectar una vivienda o disfrutar de un espacio de descanso con gran potencial de crecimiento.
Interesados comunicarse al celular: 3415505688