Angeloni: “Ante la inacción del municipio le pedimos hacernos cargo de las obras de cloacas en Punta Chacra”

El presidente de Coprol, Diego Angeloni junto a la vicepresidenta, Priscila Strohschein anunciaron que la Cooperativa pidió asumir la ejecución y el mantenimiento de la obra cloacal de Punta Chacra tras considerar inviable el convenio que la vinculaba con la Municipalidad y el desarrollador.

En un video que enviaron a la prensa, Angeloni afirmó: “No vamos a firmar un convenio que no tiene ningún tipo de sentido” al tiempo que explicó que el acuerdo sufrió “un montón de modificaciones y cambios de última hora que lo dejaron improcedente para la cooperativa”, por lo que decidieron buscar una alternativa que “sí le brinde una solución de verdad a los vecinos”.

En tanto, Strohschein detalló que la problemática arrastra desde el año 2009 una cadena de convenios incumplidos y que Coprol presentó una nota formal al municipio solicitando la entrega total de la obra cloacal para poder iniciar los trabajos de terminación, mantenimiento y puesta en funcionamiento “lo más urgentemente posible”. Al mismo tiempo. sostuvo que la cooperativa está capacitada y cuenta con un equipo joven dispuesto a asumir la tarea: “Vamos a tomar la obra cloacal de Punta Chacra para poder hacerla funcionar de una vez por todas”.

Según indicaron, la decisión responde además a intimaciones recibidas por la cooperativa en las últimas horas, las cuales rechazaron: Angeloni remarcó que lo anunciado por el intendente ayer en el Concejo busca “sacarse un problema de encima” y que el convenio propuesto “únicamente pretende transferir la responsabilidad a Coprol sin asegurar los recursos o garantías necesarias”. Por eso, afirmó: «No vamos a ser parte de este convenio, pero sí le vamos a dar una solución a los vecinos”.

Así, ambos directivos anunciaron que ya están preparando recursos y maquinaria —mencionaron camión, planta, mini cargadora y otros equipos— y que iniciará los trabajos en los sectores más urgentes. Además comunicaron la apertura de una línea de comunicación específica para que los residentes del barrio informen problemas, envíen fotos y ubiquen calles con prioridad de intervención.

La cooperativa solicitó al intendente que no dilate la exigencia al desarrollador para que concluya lo pactado y dejó en claro su intención de llevar adelante el litigio que mantienen con la empresa, para que “eso no quede tapado como en ocasiones anteriores”.