Walter White hizo escuela: el arsenal enterrado en Roldán, al mejor estilo Breaking Bad

res allanamientos realizados en Rosario, Ibarlucea y Roldán permitieron la detención de tres personas y el secuestro de un importante arsenal que se encontraba oculto bajo tierra en barriles, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares. Los operativos fueron llevados adelante por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) junto con las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), en el marco de una investigación del Ministerio Público de la Acusación.

Los detalles del procedimiento fueron brindados este miércoles durante una conferencia de prensa realizada en la base de las TOE. Participaron la subsecretaria de Inteligencia Criminal del Gobierno de Santa Fe, Virginia Villar; el fiscal regional, Matías Merlo; el fiscal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, Patricio Saldutti; y el jefe de la Ciope, Maximiliano Bertolotti.

Bertolotti explicó que el primer allanamiento se realizó el lunes alrededor de las 17 en el barrio 7 de Septiembre, en la ciudad de Rosario. Allí se requisó un departamento donde se secuestraron numerosos teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo.

“Se incautaron más de 10 millones de pesos argentinos y 550 dólares”, precisó el jefe de la Ciope, quien agregó que los tres procedimientos están vinculados entre sí y forman parte de una investigación que se venía desarrollando desde hace varios meses.

Los otros dos allanamientos se realizaron el martes por la mañana en las localidades de Ibarlucea y Roldán, donde se logró el hallazgo de armamento de gran calibre oculto bajo tierra.

Según explicó Bertolotti, los investigadores tenían indicios de que uno de los lugares allanados en Roldán podría ser utilizado por organizaciones criminales como depósito o lugar de resguardo de armas. “Venimos realizando tareas de inteligencia desde hace varios meses, y eso permitió dar con este secuestro”, indicó.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron barriles enterrados que contenían distintas armas de fuego. El funcionario señaló que esta modalidad ya fue detectada en otros operativos vinculados a organizaciones criminales.

“Hemos encontrado en distintos allanamientos tachos enterrados. Evidentemente, las organizaciones criminales están utilizando esta metodología para ocultar armas, droga o dinero”, explicó.

Armas de alto poder de fuego

Entre el armamento secuestrado se encontraron pistolas calibre 9 milímetros y calibre .40, además de armas de marcas como Glock, CZ y Tanfoglio, consideradas de última generación. También fueron incautados dos fusiles calibre 5.56 y .223, de fabricación china y norteamericana, escopetas y otras armas largas. Bertolotti remarcó que se trata de armamento de alto poder de fuego y poco habitual en este tipo de procedimientos. Por su parte, la subsecretaria de Inteligencia Criminal, Virginia Villar, sostuvo que el resultado de los operativos es producto de un trabajo sostenido en materia de análisis e inteligencia criminal.

“Esta investigación es el resultado de un trabajo de inteligencia que forma parte de la priorización de la política de seguridad del Gobierno de la Provincia”, afirmó.

La funcionaria explicó que la Ciope, junto con analistas de inteligencia y la Dirección de Información Patrimonial, integra el sistema provincial de inteligencia criminal que trabaja en la detección de situaciones que puedan representar riesgos para la seguridad pública.

El fiscal regional Matías Merlo también destacó el trabajo coordinado entre las distintas áreas del Estado. Según explicó, la investigación fue posible gracias a la articulación entre el Ministerio Público de la Acusación, la Secretaría de Inteligencia del Ministerio de Seguridad y las fuerzas especializadas de la policía provincial.

“Se pudo obtener información sobre la existencia de material balístico en distintos puntos del Gran Rosario y avanzar en los procedimientos que permitieron hallarlo”, indicó.

Merlo agregó que el armamento secuestrado estaría vinculado a diferentes organizaciones criminales que actualmente son investigadas por la Justicia provincial. “Es importante porque logramos sacar de circulación material con un altísimo poder ofensivo”, subrayó.

Finalmente, el fiscal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, Patricio Saldutti, confirmó que hay tres personas detenidas y que se secuestraron teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

El funcionario explicó que una de las líneas de investigación apunta ahora a determinar el origen del armamento. “Todas las armas tienen número de serie. Vamos a avanzar en la investigación para establecer su procedencia y también analizar los lugares donde fueron halladas”, concluyó.