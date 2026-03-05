Juegos y colores: más de 170 niños comenzaron las clases en Huellitas con una propuesta recreativa

El Jardín Municipal Huellitas inició el ciclo escolar 2026 con una emotiva jornada de integración que reunió a niños, docentes y familias en el primer día de clases.

La actividad estuvo pensada como un espacio de encuentro para dar la bienvenida a un nuevo año lectivo. Durante la jornada se realizaron propuestas recreativas, juegos, y cada niño y niña creó su propia carpeta con colores, acompañado por sus «seños» y junto al apoyo de sus familias.

La iniciativa fue organizada por todo el plantel docente del jardín, con el objetivo de generar un primer acercamiento entre la comunidad educativa, fortalecer los vínculos y estimular las ganas de los niños y niñas de asistir felices al jardín todos los días.

De la jornada participaron más de 170 niños y niñas, quienes asistieron acompañados por sus padres. Las actividades se llevaron a cabo tanto en el turno mañana como en el turno tarde, con una gran participación y entusiasmo por parte de toda la comunidad educativa.



