Del agua al diseño: empresa líder en revestimientos de piscinas y jardín lanza nueva división para el hogar y la construcción

Tras consolidarse como referente en el segmento para piscinas, anuncia el lanzamiento de su nueva división de negocios: ZART, una propuesta innovadora que lleva la calidad y el diseño de sus productos al universo del interiorismo, la construcción residencial y los desarrollos comerciales.

“Notamos que muchos arquitectos y desarrolladores querían llevar la estética y la innovación de nuestros productos de piscinas y jardín a otros espacios: baños, cocinas, muros exteriores e incluso fachadas. Decidimos escucharlos y dar un paso más”, explica Belen, líder de desarrollo de producto de la nueva unidad.

Un nuevo enfoque, misma calidad premium

La nueva división ofrecerá revestimientos importados seleccionados bajo criterios de diseño de vanguardia, durabilidad y fácil mantenimiento. La línea incluirá productos para:

• Cocinas y baños de alta gama

• Espacios comerciales premium

• Fachadas ventiladas y muros exteriores

• Detalles decorativos vanguardistas

Con un enfoque anclado en la innovación y la practicidad, Zart busca trabajar en conjunto con estudios de arquitectura, constructoras, interioristas y clientes particulares que busquen elevar el nivel estético de sus proyectos.

La nueva división capitaliza la trayectoria consolidada de la empresa en el segmento de piscinas: una experiencia que ha forjado una red de distribución sólida, un servicio técnico confiable y una mirada experta sobre las tendencias en revestimiento.

“Entendemos que el revestimiento no solo cumple una función técnica: define el carácter de un espacio. Nuestra nueva división nace con ese espíritu”, agrega Belén.

Disponibilidad y atención personalizada

Los productos ya están disponibles, con atención personalizada en el Showroom de Roldan ubicado sobre la colectora de la Ruta A012 (Los Ceibos 2042). La empresa también ofrece asesoramiento técnico y estético gratuito, garantizando un acompañamiento integral desde la elección del producto hasta su instalación.

¿Querés más información o agendar una entrevista con los responsables del proyecto?

Contactalos a info@zart.com.ar o enviá tu consulta al WP (341) 3492347.También podés visitar la pagina Web: http://www.zart.com.ar/