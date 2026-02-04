Chapa y pintura: la Sociedad Sportiva renovó su frente y le cambió la cara a una esquina histórica de Roldán

La escena llamó rápidamente la atención de los vecinos que circulan diariamente por el casco urbano de la ciudad. La Sociedad Sportiva Recreativa comenzó el año trabajando en su sede y le cambió la cara al club, situado en una de las esquinas tradicionales e históricas de Roldán. Las obras incluyeron trabajos en paredes de la institución, junto a la pintura integral del frente del edificio y su techo. En diálogo con El Roldanense, la presidenta de la SSR, Carina Montecchiarini, destacó las tareas realizadas.

“Estas obras forman parte de un proceso que el club viene atravesando desde hace varios años, con el objetivo de ordenar, recuperar y poner en valor sus espacios, y que el frente refleje el presente que hoy vive la institución”, contó Montecchiarini. “Queríamos que el frente muestre este momento: un club que se pone de pie, que hoy atraviesa un presente muy lindo y que mira hacia adelante”, añadió, y destacó que los trabajos se realizaron con recursos propios de la Sportiva y fondos provenientes del bono contribución llevado adelante en 2025.

De cara a lo que viene, la dirigente señaló que aún resta avanzar en la iluminación del frente para completar la etapa de mejoras. Sin embargo, puso énfasis en que, tras las labores de chapa y pintura hechas recientemente, se realicen obras que no dependen del club. “El Municipio tiene previsto realizar trabajos de mejora del arbolado en el entorno. Y la institución también necesita avanzar junto a la EPE en las adecuaciones necesarias, ya que actualmente hay instalaciones eléctricas apoyadas sobre la fachada del edificio”, resaltó .

Con la primera etapa culminada, a la espera de concretar la última parte para su finalización y luego de limar los detalles más importantes, Carina expresó su felicidad y orgullo por transformar la cara principal de una institución centenaria. “De esta manera, la Sociedad Sportiva Recreativa continúa dando pasos firmes en su proceso de recuperación y crecimiento, reafirmando su rol social y deportivo en la comunidad”, pronunció.