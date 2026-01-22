El dirigente roldanense que tuvo un rol clave en la sorpresiva llegada de un futbolista de Primera a Central Córdoba

El desembarco de Nery Domínguez en Central Córdoba fue resonante y generó sorpresa en el ambiente futbolístico. De probada trayectoria en primera división, el futbolista rosarino optó por volver a su tierra de origen para estar cerca de los suyos, y en esa decisión hay un roldanense que tuvo un rol clave. Se trata de Julio Leidi, titular de la firma local Green Juegos, quien hace tiempo participa de la vida política del club charrúa y, desde antes de fin del 2025, es uno de sus vicepresidentes.

“Conozco a Nery hace un par de años y desde un primer momento forjamos una linda amistad. Siendo hincha y hoy dirigente, siempre le taladré la cabeza y le decía que tenía que venir al equipo de mis amores”, contó Leidi al diario La Capital. “El año pasado seguí con el proceso de convencimiento para que en algún momento viniera. Jamás pensé que iba a ser ahora, pero estaba seguro que en alguna etapa de su vida iba a querer ir por la gloria y ser parte de la historia del club”, detalló.

Por su parte, el jugador surgido en Rosario Central, de último paso por San Lorenzo, también resaltó la labor del dirigente. “Mi llegada se produce por la gran relación que tengo con él. A través de muchas bromas, empezamos a hablar, me contó de los proyectos del club y por esa amistad le prometí que en algún momento iba a jugar aquí”, señaló. “Hoy existe un contexto de por medio que me llevó a tomar la decisión y me permite estar en el club. Estoy muy feliz por ello”, aseguró.