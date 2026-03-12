Dos mujeres subalquilaban inmuebles en Roldán y la región a un narco que estaba prófugo: fueron detenidas

Dos mujeres fueron condenadas el pasado lunes por la Justicia federal por haber subalquilado departamentos en Roldán, Rosario y la región a un vendedor de droga prófugo, a sabiendas de que estaba fugitivo. Se trata de Giselle Sullivan y Alida Andrea Ortigala –media hermana de Mariana Ortigala, presa por extorsiones para Los Monos y ex informante de la Fiscalía–, quienes recibieron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

Ortigala y Sullivan aceptaron un juicio abreviado por encubrimiento agravado que fue homologado por el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz. Dicho proceso había sido acordado previamente entre los fiscales federales Franco Benetti y Santiago Alberdi con las defensas de las acusadas.

La sentencia impuso también a las dos condenadas que, por el plazo de dos años, no puedan salir del país sin previa autorización judicial.

De acuerdo a la investigación de los fiscales Benetti y Alberdi, las dos mujeres conocían plenamente desde mayo de 2022 que subalquilaban inmuebles al prófugo Maximiliano Ortigoza, quien era requerido por juzgados federales de San Nicolás y Villa María por comercio de estupefacientes –luego se le sumó un legajo local por el mismo delito–. La información se desprendió del peritaje telefónico, donde se halló la evidencia.

Ortigoza, oriundo de Granadero Baigorria, fue arrestado el 1º de octubre de 2024 en inmediaciones de un complejo de departamentos de Puerto Norte de Carballo al 500. Posteriormente, la Policía de Investigaciones allanó su domicilio y secuestró envoltorios de cocaína, botellas de acetona y materiales para estirar cocaína, por lo que se supone que allí realizaba ese tipo de tareas.

Para los fiscales, Alida Ortigala y Giselle Sullivan, al conseguirle constantemente inmuebles para subalquilarle al dealer, “no solo permitieron que se evada de la Justicia, sino que continúe con su accionar”. “Hay elementos para asegurar que la señora Alida conocía personalmente a Ortigoza y sabía que tenía problemas con la Justicia y no podía alquilar, le prestó auxilio al menos por un año y medio y se benefició económicamente”, señalaron.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Alida fue la encargada de conseguirle cinco inmuebles a Ortigoza, al menos entre abril de 2023 y hasta el momento de su detención, el 1° de octubre de 2024: dos en Roldán; uno en Granadero Baigorria; y los otros dos en Rosario. El último fue el escenario en el que se descubrió el montaje de una «cocina» amateur de cocaína.

Los fiscales expusieron el cruce de conversaciones telefónicas que demuestran el conocimiento que tenían ambas sobre la situación de Ortigoza. Una de ellas, extraídas del teléfono de Ortigala, marca que el 6 de mayo de 2023 Ortigoza comentó por mensaje: “Soy inteligente, por algo me dicen Spiderman que me escapo de los edificios, me extraña, Andrea”.

