Beta Salud celebra sus 10 años en Roldán con una tarde recreativa para toda la familia

El centro médico Beta Salud cumple este mes 10 años de trabajo en la comunidad de Roldán y decidió celebrarlo de una manera especial: con un encuentro pensado para compartir con las familias de la ciudad.

La actividad se realizará el sábado 14 de marzo de 18 a 20 horas frente a su sede ubicada en Avenida de las Libertades 1570, en Tierra de Sueños 2, y contará con diferentes propuestas recreativas para los más chicos.

Según informaron desde la institución, durante la jornada habrá payasos, burbujas, inflables y juegos, en una tarde pensada para que los niños puedan divertirse mientras los adultos acompañan y comparten un momento al aire libre.

“Queremos celebrarlo de una manera especial, compartiendo una tarde con las familias. La idea es que los chicos puedan disfrutar con juegos, burbujas, payasos e inflables, mientras los adultos acompañan y comparten un momento agradable con mate y reposeras”, expresaron desde Beta Salud.

Además, remarcaron que el evento será sobre la calle frente al centro de salud, para lo cual se realizaron las gestiones correspondientes ante la Municipalidad de Roldán.

Desde la institución también destacaron que esta celebración busca agradecer el acompañamiento de la comunidad durante estos diez años de trabajo. “Es una forma de agradecer a la comunidad que nos acompañó durante todos estos años y renovar nuestro compromiso con la salud y el bienestar de las familias de la ciudad”, señalaron.

De esta manera, Beta Salud invita a vecinos y vecinas a participar del festejo bajo una consigna clara: que los niños jueguen y disfruten, mientras los adultos acompañan con mates y reposeras en una tarde de encuentro comunitario.