Arsenal enterrado en Roldán: avanza la investigación y detuvieron a dos miembros de Los Menores

Dos presuntos integrantes de la banda narco Los Menores fueron imputados este jueves por haber sido los encargados de custodiar el arsenal enterrado que se secuestró la semana pasada en un terreno desocupado en Roldán. Rodrigo Gabriel Cappelletti (27) y Lautaro Noriega (35) quedaron en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, según resolvió la jueza María Melania Carrara.

El fiscal Ignacio Hueso acusó a ambos como presuntos miembros de la asociación ilícita que tiene a su líder, Matías Ignacio Gazzani (30), prófugo hace más de un año y sobre quien pesa un ofrecimiento de recompensa –70 millones de pesos– por datos sobre su paradero.

De acuerdo al procedimiento llevado a cabo por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en María Teresa al 700 de Roldán, el terreno pertenece al “Gordo Enzo”, otro supuesto integrante de Los Menores que está con pedido de captura.

Las armas de fuego serían de Lisandro “Limón” Contreras, cabecilla de la banda que cayó a finales de 2024 en Tigre, Buenos Aires. Una hipótesis es que la organización planificaba con cometer un atentado al gobernador Maximiliano Pullaro con ese armamento.

Fuente: @rosariotres