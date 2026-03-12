Lo buscaba la Fiscalía de Homicidios y lo atraparon en Roldán: lo trasladaron con estrictas medidas de seguridad

En el marco de los operativos de control y patrullaje preventivo que se desarrollan en la ciudad de Roldán, personal policial de la Comisaría sexta detuvo este jueves a un joven de 24 años que tenía un pedido de captura activo solicitado por la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación.

El procedimiento tuvo lugar en calle JJ Valle al 600, cuando efectivos policiales que realizaban tareas de prevención de ilícitos y contravenciones observaron a dos hombres que circulaban a pie por la zona. Ante esa situación, los uniformados procedieron a interceptarlos para realizar una identificación de rutina.

Tras consultar los datos filiatorios de ambos en los registros informáticos policiales, constataron que uno de ellos, identificado como José, de 21 años, no presentaba impedimentos legales, por lo que pudo continuar con su actividad normal.

Sin embargo, sobre el otro hombre, identificado como Nicolás C., de 24 años, el sistema arrojó un pedido de captura activo. De acuerdo con la información oficial, el requerimiento judicial había sido solicitado por la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, bajo la órbita de la Dra. Ademar Bianchini.

Frente a la vigencia del pedido judicial, los agentes procedieron a la inmediata aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la sede de la Comisaría 6ª de Roldán.

Posteriormente, se realizaron las comunicaciones correspondientes con la fiscalía interviniente para poner al detenido a disposición de la Justicia y avanzar con las medidas procesales de rigor.

Desde la Unidad Regional XVII señalaron que este tipo de operativos continuarán desarrollándose en la región con el objetivo de detectar personas con requerimientos judiciales y reforzar las tareas de prevención del delito.