La Unión de Vecinales volvió al ruedo y saltó en defensa de la Comisión Directiva de Punta Chacra

“Desde la Unión de Vecinales de Roldán queremos expresar nuestro total repudio a la difamación a la que fue sometida la Comisión Directiva de la Asociación Vecinal del barrio Punta Chacra”, comienza el comunicado que emitió este martes la Unión de Vecinales, entidad de la cual hace un tiempo no se escuchaban novedades pero que esta vez, movidos por lo que consideraron un agravio a sus partes, decidieron salir con tapones de punta.

“Desde su fundación, cada Vecinal de la ciudad trabajó para que se resolvieran los problemas que afectan a cada barrio, poniendo de parte de los vecinos que las integran muchas horas de dedicación: reuniones con vecinos y funcionarios, organización de actividades, relevamientos y hasta pequeñas obras de mejora de la infraestructura urbana (reparación/colocación de carteles en las calles, relleno de baches, pintura de cordones, armado/mejora de parques y paseos, entre muchos otros ejemplos), siempre de manera voluntaria y utilizando los recursos disponibles, en general escasos, de la manera más transparente posible y rindiendo cuentas permanentemente a los vecinos. Y hasta debemos, cada tanto, explicar lo que es a todas luces evidente: lo hacemos porque somos vecinos, porque vivimos en los barrios afectados por innumerables problemas, y ponemos nuestro esfuerzo y voluntad para poder vivir mejor en comunidad”, señalaron.

“Queremos en esta oportunidad hacer público nuestro repudio y la preocupación porque nos encontramos, una vez más, como rehenes de disputas políticas que nada tienen que ver con nuestra función y valores”, continúan aunque no aclaran hacia quien o quienes está dirigido puntualmente el mensaje.

“Queremos que en nuestros barrios se presten servicios básicos de calidad (presión de agua, cloacas funcionales, provisión de energía eléctrica estable y permanente, calles transitables, zanjas limpias), actividades culturales y deportivas, cuidado ambiental, seguridad y un montón de etcéteras que hacen a un mejor vivir. Y que, como vecinalistas, no nos importa quiénes sean los funcionarios que deban garantizarlos, sino que las instituciones funcionen como tales, asumiendo las responsabilidades que nos corresponden, sin necesidad de ensuciar a nadie y privilegiando el diálogo interinstitucional que es la única forma, según entendemos, de solucionar los problemas y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, finalizaron.