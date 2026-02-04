Salto digital: la Municipalidad de Roldán lanzó Municlic para el cobro de las tasas locales

La Municipalidad de Roldán informó que los vecinos y vecinas pueden abonar las distintas tasas municipales de manera simple y online a través de Municlic, el servicio de pago del Banco Municipal de Rosario, utilizando tarjetas de crédito y débito.

Para realizar el pago de tributos municipales, se debe ingresar a www.roldan.gov.ar, seleccionar en el menú la opción “Trámites Online” y luego “Consultar y Pagar Deudas Municipales”. Allí, elegir el tipo de tributo a abonar, completar los datos solicitados y seleccionar el botón “Municlic” para finalizar la operación.

Esta modalidad permite realizar los pagos de forma rápida, segura y sin necesidad de concurrir de manera presencial, facilitando los trámites y optimizando el tiempo de los contribuyentes.

¿Qué se puede pagar?

# Tasa de Servicios Públicos

#Drei

#Desmalezamiento

#Jardín Maternal

#Permiso de Edificación

#Tasa Rural