Salto digital: la Municipalidad de Roldán lanzó Municlic para el cobro de las tasas locales
Desde ahora se pueden abonar los impuestos municipales a través de un nuevo servicio online que optimiza tiempo y permite pagos raídos y seguros,
La Municipalidad de Roldán informó que los vecinos y vecinas pueden abonar las distintas tasas municipales de manera simple y online a través de Municlic, el servicio de pago del Banco Municipal de Rosario, utilizando tarjetas de crédito y débito.
Para realizar el pago de tributos municipales, se debe ingresar a www.roldan.gov.ar, seleccionar en el menú la opción “Trámites Online” y luego “Consultar y Pagar Deudas Municipales”. Allí, elegir el tipo de tributo a abonar, completar los datos solicitados y seleccionar el botón “Municlic” para finalizar la operación.
Esta modalidad permite realizar los pagos de forma rápida, segura y sin necesidad de concurrir de manera presencial, facilitando los trámites y optimizando el tiempo de los contribuyentes.
¿Qué se puede pagar?
# Tasa de Servicios Públicos
#Drei
#Desmalezamiento
#Jardín Maternal
#Permiso de Edificación
#Tasa Rural