Juegos Suramericanos 2026: cómo anotarte para participar como voluntario y vivirlos desde adentro
Se realizarán a mediados de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con 15 países y más de 4.000 atletas. En la nota, el link para anotarse y la info necesaria.
Con la participación de más de 2.500 personas durante toda la jornada, Roldán fue sede a fines de enero de una experiencia inmersiva que permitió conocer de cerca los Juegos Suramericanos que se realizarán del 12 al 26 de septiembre próximos. Ahora, existe la posibilidad de ser parte del gran evento, aunque desde adentro.
La organización de la competencia abrió la inscripción al voluntariado. Para anotarse es necesario acceder al sitio de los Juegos haciendo click aquí. Allí, los interesados deberán cargar datos personales, una fotografía y otras informaciones como talles de ropa para tener la indumentaria oficial.
Además, permite elegir en qué área operativa te gustaría prestar apoyo, pero aclara que es posible que se ubique a los voluntarios donde sea necesario. Los Suramericanos tendrán 15 países participantes, más de 4.000 atletas, 43 deportes, 60 disciplinas y tres sedes: Rosario, Santa Fe y Rafaela.