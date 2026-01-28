Deportes

Talento local en el Tour de los Suramericanos: reconocimientos para el Torito, Schwank, Jere Barra, Mateo y Damiani

Los deportistas roldanenses destacados en sus disciplinas formaron parte del evento de este martes en el SUM que reunió a más de 2500 personas.

28 DE enero DE 2026

Durante toda la jornada, más de 2.500 personas recorrieron el predio del Paseo de la Estación, donde disfrutaron de juegos, actividades recreativas, deportivas y experiencias interactivas que permitieron acercarse al espíritu de lo que vivirá la provincia del 12 al 26 de septiembre, cuando Santa Fe reciba a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 57 disciplinas deportivas. El evento es organizado por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y tendrá como sedes principales a Rosario, Santa Fe y Rafaela.

La jornada comenzó a las 10 de la mañana con la presencia del intendente Daniel Escalante, la secretaria de Gobierno Marisabel Mendoza, la secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deporte Ana Clara Reijember, la diputada provincial Silvana Di Stefano y los concejales Carlos Manuel Alustiza, Ana Carina Ziraldo y Mariel Reijember, quienes acompañaron el desarrollo de este evento que convocó a familias, niñas, niños, jóvenes y adultos.

Además de las experiencias interactivas y tecnológicas, las familias participaron de actividades deportivas y recreativas que promovieron el movimiento, la participación y los valores del deporte. En ese marco, se realizó un reconocimiento a deportistas profesionales de la ciudad: Diego Mateo, Raúl Damiani, Ezequiel Barra, Eduardo Schawnk y Juan Manuel Herrera, destacados por su trayectoria y por representar a Roldán en distintas disciplinas a nivel regional y nacional.

Niñas, niños y adultos participaron de manera grupal, compartiendo juegos y desafíos en un clima de entusiasmo y felicidad. En ese marco, “Capi”, símbolo e identidad de los Juegos Suramericanos, se convirtió rápidamente en el centro de la jornada, especialmente para los más chicos y jóvenes que se acercaron a sacarse fotos y a participar de las iniciativas.

La activación se desarrolló dentro de un dispositivo especialmente diseñado, que albergó estaciones de experiencias virtuales, áreas de juego y espacios de interacción. El recorrido incluyó ingreso, sala de trivias y una sala inmersiva, con contenidos audiovisuales y material promocional de los Juegos, garantizando una circulación ordenada y una experiencia dinámica para todos los visitantes.

