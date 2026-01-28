Talento local en el Tour de los Suramericanos: reconocimientos para el Torito, Schwank, Jere Barra, Mateo y Damiani

Durante toda la jornada, más de 2.500 personas recorrieron el predio del Paseo de la Estación, donde disfrutaron de juegos, actividades recreativas, deportivas y experiencias interactivas que permitieron acercarse al espíritu de lo que vivirá la provincia del 12 al 26 de septiembre, cuando Santa Fe reciba a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 57 disciplinas deportivas. El evento es organizado por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y tendrá como sedes principales a Rosario, Santa Fe y Rafaela.

La jornada comenzó a las 10 de la mañana con la presencia del intendente Daniel Escalante, la secretaria de Gobierno Marisabel Mendoza, la secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deporte Ana Clara Reijember, la diputada provincial Silvana Di Stefano y los concejales Carlos Manuel Alustiza, Ana Carina Ziraldo y Mariel Reijember, quienes acompañaron el desarrollo de este evento que convocó a familias, niñas, niños, jóvenes y adultos.

Además de las experiencias interactivas y tecnológicas, las familias participaron de actividades deportivas y recreativas que promovieron el movimiento, la participación y los valores del deporte. En ese marco, se realizó un reconocimiento a deportistas profesionales de la ciudad: Diego Mateo, Raúl Damiani, Ezequiel Barra, Eduardo Schawnk y Juan Manuel Herrera, destacados por su trayectoria y por representar a Roldán en distintas disciplinas a nivel regional y nacional.

Niñas, niños y adultos participaron de manera grupal, compartiendo juegos y desafíos en un clima de entusiasmo y felicidad. En ese marco, “Capi”, símbolo e identidad de los Juegos Suramericanos, se convirtió rápidamente en el centro de la jornada, especialmente para los más chicos y jóvenes que se acercaron a sacarse fotos y a participar de las iniciativas.

La activación se desarrolló dentro de un dispositivo especialmente diseñado, que albergó estaciones de experiencias virtuales, áreas de juego y espacios de interacción. El recorrido incluyó ingreso, sala de trivias y una sala inmersiva, con contenidos audiovisuales y material promocional de los Juegos, garantizando una circulación ordenada y una experiencia dinámica para todos los visitantes.