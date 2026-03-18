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Búsqueda laboral: importante comercio del casco urbano de Roldán incorpora personal de atención al público

Toda la info, los requisitos y cómo contactarse, en la nota.

18 DE marzo DE 2026

¡SUMATE AL EQUIPO DE ARCO IRIS!

Estamos buscando Personal de Atención al Público para nuestro local.

✨ ¿Qué vas a hacer?
* Atender y asesorar a clientes
* Reponer mercadería
* Mantener el orden y la limpieza de góndolas
* Envasar productos fraccionados

🔎 ¿Qué buscamos?
* Experiencia en atención al público
* Se valorarán conocimientos en productos de repostería
* Disponibilidad para trabajar en horario cortado

📩 ¿Te interesa? Postulate enviando tu CV a:
empleosarcoiriscotillon@gmail.com
👉 Asunto: Atención al público

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