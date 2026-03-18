Búsqueda laboral: importante comercio del casco urbano de Roldán incorpora personal de atención al público

¡SUMATE AL EQUIPO DE ARCO IRIS!

Estamos buscando Personal de Atención al Público para nuestro local.

✨ ¿Qué vas a hacer?

* Atender y asesorar a clientes

* Reponer mercadería

* Mantener el orden y la limpieza de góndolas

* Envasar productos fraccionados

🔎 ¿Qué buscamos?

* Experiencia en atención al público

* Se valorarán conocimientos en productos de repostería

* Disponibilidad para trabajar en horario cortado

📩 ¿Te interesa? Postulate enviando tu CV a:

empleosarcoiriscotillon@gmail.com

👉 Asunto: Atención al público