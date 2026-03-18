Búsqueda laboral: importante comercio del casco urbano de Roldán incorpora personal de atención al público
Toda la info, los requisitos y cómo contactarse, en la nota.
¡SUMATE AL EQUIPO DE ARCO IRIS!
Estamos buscando Personal de Atención al Público para nuestro local.
✨ ¿Qué vas a hacer?
* Atender y asesorar a clientes
* Reponer mercadería
* Mantener el orden y la limpieza de góndolas
* Envasar productos fraccionados
🔎 ¿Qué buscamos?
* Experiencia en atención al público
* Se valorarán conocimientos en productos de repostería
* Disponibilidad para trabajar en horario cortado
📩 ¿Te interesa? Postulate enviando tu CV a:
empleosarcoiriscotillon@gmail.com
👉 Asunto: Atención al público