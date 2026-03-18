Más reciclaje: cuatro barrios de la ciudad suman nuevas campanas para separar residuos

En un trabajo conjunto orientado a fortalecer las políticas de sustentabilidad, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe entregó a la Municipalidad de Roldán ocho nuevas campanas destinadas a la separación de residuos en origen.

La provisión fue gestionada ante el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, encabezado por el ministro Enrique Estévez, en articulación con las autoridades locales.

Tras recibir el equipamiento, la Subsecretaría de Medio Ambiente municipal inició de inmediato las tareas de colocación en puntos estratégicos de la ciudad. Estas nuevas unidades permitirán ampliar la red de reciclaje y facilitar el compromiso de los vecinos con el cuidado del entorno urbano.

Según informaron desde el municipio, las campanas estarán ubicadas en los siguientes sectores:

Tierra de Sueños 1

Barrio El Troncal

Tierra de Sueños 3 (Sector B)

SUM Paseo de la Estación.

Esta acción forma parte de un plan integral de gestión de residuos que el Municipio lleva adelante para reducir el impacto ambiental y promover la economía circular.

Desde la Subsecretaría de Medio Ambiente destacaron la importancia del acompañamiento provincial para seguir dotando a Roldán de la infraestructura necesaria en materia climática. Asimismo, recordaron a la comunidad la importancia de utilizar estos espacios de manera correcta, depositando únicamente los materiales permitidos para optimizar el proceso de recolección diferenciada.