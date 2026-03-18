Impulsan en Roldán una ciclovia que conecte Punta Chacra con el casco urbano

Los concejales José María Pedretti y Mariano Mateo, del Bloque Somos Roldán, presentaron un proyecto de ordenanza que propone la construcción de una ciclovía sobre la Ruta Nacional Nº 9, en el tramo comprendido entre las calles Camino de los Vascos y Echagüe.

La iniciativa tiene como objetivo principal generar una vía segura de conexión entre los barrios Punta Chacra, Weekend I y Weekend II con el casco urbano de la ciudad, dando respuesta a un pedido concreto de vecinos de la zona.

El proyecto plantea el desarrollo de una infraestructura específica para bicicletas, con carriles delimitados, señalización adecuada y separadores físicos que garanticen la seguridad de quienes optan por este medio de transporte. Además, se aprovecharía la reciente instalación de alumbrado público con luminaria LED en el sector, lo que favorece las condiciones para avanzar con la obra.

En los fundamentos, los ediles destacaron que las ciclovías no solo ordenan el tránsito y reducen riesgos, sino que también fomentan hábitos saludables, disminuyen la contaminación y contribuyen a mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Asimismo, recordaron que la propuesta se enmarca en el master plan de bicisendas y ciclovías elaborado por el municipio en 2021, cuyo objetivo es integrar todos los barrios de Roldán mediante una red de movilidad sustentable.

Con esta iniciativa, el Bloque Somos Roldán reafirma su compromiso con el desarrollo urbano planificado, la seguridad vial y el cuidado del ambiente.