Vuelve el clásico, aunque no será en Roldán: Sportsman y el CCUP se enfrentarán en una cancha neutral

En pocos días, Roldán volverá a tener un clásico de primera división con el enfrentamiento de Sportsman vs Centro Cosmopolita. Será el regreso de una fiesta deportiva que la ciudad añoró durante años, aunque en esta ocasión tampoco la podrá vivir de cerca. El primer derbi de este 2026 no se jugará en cancha del club de barrio Talleres, sino que se trasladará a Correa.

La mudanza del partido se debe a que aún no culminaron los trabajos de renovación de césped en cancha de la Cebra, un trabajo que la comisión directiva encaró a comienzos de año. Si bien el terreno estaría en óptimas condiciones dentro de poco tiempo, actualmente se encuentra algo blando y es necesario dejarlo reposar unos días más.

Ambos clubes se encuentran a la espera de una definición sobre el día y el horario en que se disputará el juego. Sportsman tuvo un gran comienzo de año, con dos triunfos y un empate, y marcha puntero en la zona. El CCUP, en tanto, celebró el último domingo la primera victoria desde su reciente regreso a la liga. Así las cosas, la liga Cañadense tendrá su clásico, aunque Roldán deberá esperar para volver a sentirlo en carne propia.