Sportsman tiene nuevo predio: el Municipio le prestará dos hectáreas para que la institución se expanda

Este martes 3 de febrero el Ejecutivo convocó a una sesión extraordinaria del Concejo en la que se tratarán dos temas, entre ellos la autorización para que la administración local firme un contrato de Comodato con el Club Atlético Defensores de Sportsman en el ex predio Nazaret.

¿De qué se trata?: el Municipio cederá por un tiempo determinado dos hectáreas ubicadas en la zona de Libertad y Avellaneda, frente a la nueva escuela secundaria para que la institución pueda expandir sus actividades, una demanda que ya venía registrando desde hace tiempo.

De hecho el club había cerrado el año 2024 con la noticia de que la Municipalidad le cedería un nuevo predio de cuatro hectáreas. “Aún no tenemos el lugar, pero pronto estará disponible. Trabajaremos a largo plazo para avanzar en ese predio”, había manifestado el presidente de la institución, Marcelo Hegui. “Es muy importante porque lo que siempre falta aquí es espacio, más allá de que el predio de TDS1 nos sirve un montón. Tenemos gran cantidad de chicos”, amplió en su momento.

Esas 4 hectáreas finalmente serán donadas por los empresarios que llevan a cabo el barrio cerrado Pueblo Lago. De hecho fue una de las compensaciones (entre otras obras de infraestructura) que el Municipio negoció a la hora de aprobar el proyecto inmobiliario.

En rigor, el convenio que se firmará ente la Municipalidad y el club y que pasará este martes por el Concejo, tendrá vigencia hasta que esta cesión se haga efectiva.