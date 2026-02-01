Lo buscaban desde hace cinco años y lo detuvieron cuando circulaba en moto por el centro de Roldán

Un joven de 24 años que era buscado desde hace cinco años por una causa judicial, fue aprehendido cuando circulaba en moto por el casco urbano de Roldán.

Ocurrió el sábado por la tarde en la intersección de Urquiza y Sarmiento. En principio, la Honda Wave en la que se trasladaba no tenía patente, pero el rodado no presentaba impedimentos legales.

Sin embargo, al verificar los datos filiatorios del ciudadano identificado como Axel F, el sistema policial arrojó un resultado positivo por pedido de captura activo desde octubre de 2021.

Ante la vigencia del requerimiento judicial, los efectivos policiales aprehendieron al involucrado y lo trasladaron a la comisaría Sexta.