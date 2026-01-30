Roldán: Escalante se reunió con Provincia para planificar la rotonda en el cruce y la iluminación de la A012

El intendente de Roldán, Daniel Escalante, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, con el objetivo de comenzar a planificar una serie de intervenciones para la ciudad, entre ellas la iluminación de la Ruta A012 y la construcción de una rotonda en la intersección con la Ruta Nacional 9.

Uno de los principales temas abordados fue el proyecto de iluminación de la Ruta A012 en el tramo comprendido entre el barrio Tierra de Sueños 2 y el sector de Alto Residencial, una obra largamente demandada por vecinos y automovilistas que transitan diariamente por la zona.

“Estamos dando los primeros pasos para una obra muy necesaria, que tiene que ver con la seguridad vial y también con la calidad de vida de nuestros vecinos”, expresó Escalante tras la reunión.

En el mismo encuentro, del que también participó el presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel Alustiza, las autoridades avanzaron además en la planificación de la futura rotonda en la intersección de las rutas 9 y A012.

“Es una obra estratégica no solo para Roldán, sino para toda la región. La rotonda permitirá ordenar el tránsito y reducir considerablemente los riesgos de accidentes en un cruce que hoy es muy complejo”, señaló el intendente.

Finalmente, durante la reunión también se analizaron otras obras de infraestructura para la ciudad, en el marco de una agenda común entre el municipio y la provincia.