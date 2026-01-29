Deportes, gastronomía y eventos: febrero tendrá múltiples propuestas para la familia en Damfield

Estancia Damfield propone un mes de febrero cargado de actividades deportivas, recreativas y sociales para todas las edades. Con pretemporadas deportivas en marcha, inscripción abierta para la Copa Pymes, academias deportivas, propuestas gastronómicas y eventos especiales.

Actualmente se encuentra en competencia el Torneo Nocturno de Verano, que se disputa en las canchas del predio con la participación de equipos locales y regionales. Además, continúa abierto el Splash Park, el parque acuático pensado para disfrutar en familia durante la temporada estival.

En paralelo, distintos equipos se encuentran realizando pretemporadas en el complejo, aprovechando las instalaciones deportivas y el entorno natural.

Agenda social y entretenimiento

Entre los eventos sociales destacados, Damfield presenta la Cena del Día de los Enamorados, que se realizará el sábado 14 de febrero por la noche en El Casco, con propuesta gastronómica especial, ambientación temática y experiencia pensada para parejas.

Otro de los anuncios más esperados fue la confirmación de Buqué Sunset, el evento que combina música, atardecer y experiencias, y que tendrá lugar el viernes 27 de febrero.

Para el público familiar, Damfield prepara una propuesta integral para los 4 días de Carnaval, con jornada extendida en el Splash Park, inflables, juegos de agua, activaciones de marcas y actividades recreativas.

Deportes y actividad física

En materia deportiva, se destaca el Festival de Running, que se desarrollará el domingo 22 de febrero, con circuitos de 4K y 8K.

Por otra parte, el próximo 10 de febrero comenzarán las Academias Deportivas de fútbol y hockey, a las que se suman nuevas disciplinas orientadas a la actividad física, la formación inicial y el bienestar: Formación Inicial Deportiva, Club de Running, Team Caminata y el Programa Bienestar.

Con esta variedad de propuestas, Estancia Damfield continúa ampliando su oferta y convocando a familias, deportistas, equipos y público general a disfrutar del verano en un mismo espacio.

Más información → Whatsapp 341 363 4169 Instagram @estanciadamfield

Agenda Febrero — Estancia Damfield

🏅 Deportes / Actividades

Durante febrero — Pretemporadas deportivas de distintos equipos

Durante febrero — Torneo Nocturno de Verano

10/02 — Inicio Academias Deportivas

22/02 (Domingo) — Festival de Running (Circuitos 4K y 8K)

🍷 Social / Gastronomía

14/02 (Sábado) — Cena Día de los Enamorados (El Casco)

27/02 (Viernes) — Buqué Sunset 2026

🌞 Familia / Recreación

Durante febrero — Splash Park abierto (Parque acuático)

Carnaval — 4 días — Splash Park + Inflables + Juegos de agua

📝 Inscripciones / Torneos / Programas