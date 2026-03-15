De las redes a tu propia web: el salto digital que cada vez más negocios están dando

En los últimos años, cada vez más negocios comenzaron a replantear su presencia digital. Si bien las redes sociales continúan siendo una herramienta clave para la comunicación con los clientes, muchos emprendedores y empresas advierten que depender únicamente de un perfil en Instagram o Facebook ya no alcanza para consolidar una estrategia de crecimiento en internet.

En ese escenario, contar con una página web propia o una tienda online se convierte en un paso fundamental para profesionalizar la presencia digital y generar nuevas oportunidades de venta.

A partir de esa necesidad, la especialista Martina Landriel desarrolla proyectos de páginas web y plataformas de comercio electrónico pensadas a medida para cada negocio. Con más de cinco años de experiencia en community management y formación académica certificada en el área digital, y un equipo especializado de profesionales acompañan a emprendedores, profesionales y empresas que buscan fortalecer su posicionamiento en internet.

“El objetivo es que cada negocio pueda contar con un espacio propio dentro del ecosistema digital, donde no solo pueda mostrar sus productos o servicios, sino también consolidar su marca y mejorar su capacidad de generar ventas”, explicó.

Los sitios se desarrollan de forma completamente personalizada, adaptándose a las necesidades de cada proyecto. Desde páginas institucionales hasta tiendas online, cada plataforma se construye con herramientas que permiten una gestión simple, integración con redes sociales y funcionalidades pensadas para mejorar la experiencia del usuario.

En ese sentido, Landriel destacó algunas de las características principales del servicio.“Cada sitio se diseña de manera 100% personalizada, adaptado a las necesidades específicas de cada negocio. No trabajamos con plantillas genéricas, sino con proyectos pensados especialmente para cada cliente”, señaló.

Otro de los puntos que remarcó tiene que ver con la propiedad del sitio.“La página es completamente del cliente. No hay restricciones ni dependencias externas: quien contrata el servicio es dueño del sitio al 100%”, afirmó.

Además, el acompañamiento no termina cuando la página sale online.“Ofrecemos soporte después del lanzamiento para asegurarnos de que todo funcione correctamente y que el cliente pueda aprovechar al máximo su sitio web”, explicó.

También destacó que el mantenimiento es accesible.“El cliente solo paga un costo de mantenimiento mensual, que es económico y está pensado para que cualquier emprendimiento o empresa pueda sostener su presencia digital sin dificultades”, indicó.

Según explicó, cada proyecto se entrega con todas las herramientas necesarias para su funcionamiento.“Desarrollamos plataformas completas y a medida, con todas las funcionalidades que el negocio necesita para mostrar sus servicios o vender productos online”.

En ese sentido, también se incorporan herramientas que potencian el rendimiento digital.“Los sitios incluyen automatización y optimización inicial para buscadores, lo que permite mejorar el posicionamiento y empezar a crecer en internet desde el primer momento”, agregó.

A su vez, Landriel remarcó que uno de los objetivos principales es facilitar la gestión del sitio para los clientes.

“Brindamos asistencia continua para que cada persona pueda administrar su web de manera simple, sin complicaciones técnicas”, sostuvo.

En paralelo, la especialista también ofrece auditorías web, un servicio orientado a analizar en profundidad páginas ya existentes para detectar errores y oportunidades de mejora.

“Las auditorías web consisten en un análisis integral del sitio, donde evaluamos distintos aspectos del estado técnico y también la experiencia del usuario. Esto nos permite identificar fallos y oportunidades de mejora tanto en el diseño como en la capacidad de conversión del sitio”, explicó.

Según detalló, este proceso permite optimizar distintos factores clave para el rendimiento digital.“Trabajamos para mejorar el posicionamiento en buscadores, aumentar la velocidad de carga, detectar errores técnicos que puedan afectar el funcionamiento del sitio y optimizar la conversión para que los usuarios encuentren más fácilmente los productos o servicios y puedan concretar sus compras”, señaló.

En ese sentido, Landriel subrayó que una auditoría web no solo apunta a mejorar la estética del portal.“La idea es potenciar la funcionalidad del sitio y su efectividad para que realmente se transforme en una herramienta de crecimiento para el negocio”, concluyó.

De esta manera, la propuesta busca ayudar a que cada emprendimiento pueda dar un paso más dentro del mundo digital: pasar de tener solo presencia en redes sociales a contar con una plataforma propia, profesional y preparada para crecer.

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Celular: 341 2519516