Del manejo de redes al desarrollo web: la joven que redobla la apuesta para emprendedores

En la actualidad, gran parte de la comunicación y el consumo pasan por las redes sociales, y la vecina de la ciudad Martina Landriel entiende ese “mundo” de la mejor manera. Desde hace más de cinco años se desempeña en el ámbito del community management y el marketing digital, y ahora decidió redoblar la apuesta conformando un equipo especializado en la creación y diseño de páginas web, orientado a emprendedores y empresas que buscan posicionar su marca.

Martina es una joven dedicada de lleno al universo digital. Se graduó como community manager con una diplomatura certificada por la Universidad Abierta Interamericana, y complementó su formación con estudios en marketing y un curso de diseño gráfico, lo que le permitió ampliar su campo de acción y ofrecer soluciones integrales a sus clientes.

Nacida en Chañar Ladeado, pero desde hace un año y medio radicada en la ciudad de Roldán, decidió apostar al desarrollo local y dar a conocer sus servicios en la zona. En ese camino, conformó un equipo especializado en el diseño de páginas web a medida y en la prestación de servicios de fotografía profesional, con el objetivo de brindar un servicio completo que se adapte a las diversas necesidades de cada emprendimiento.

En el plano del diseño gráfico, la joven roldanense desarrolla trabajos de papelería, creación de logos, branding y procesos de restyling de imagen. En paralelo, se especializa en la gestión de redes sociales y en la planificación de estrategias de contenido orientadas a aumentar ventas y fortalecer el posicionamiento de marca. “Acompaño a empresas en su crecimiento en redes sociales, ayudándolas a expandirse y prosperar”, explicó.

“Soy una apasionada de lo que hago y cada proyecto lo tomo con gran responsabilidad, compromiso y entusiasmo”, señaló la profesional, y agregó: “Estoy abierta a que emprendedores o empresas, tengan o no un negocio físico en la ciudad, puedan contactarme para generar su propia página web y de esa manera potenciar sus ventas”.

En ese sentido, Martina remarcó la importancia de contar con una presencia digital sólida: “En la actualidad, la mayoría de las personas está acostumbrada a comprar de forma online. Por eso, la idea de la página web —además de redes sociales bien trabajadas y organizadas— es que los potenciales clientes puedan ver con mayor claridad y fluidez los productos disponibles. Tener un sitio con una buena imagen y una interfaz simple y sencilla genera mayor seguridad a la hora de realizar una compra”, detalló.

Actualmente, se encuentra cursando una certificación en Coaching Laboral, cuya finalización está prevista para el mes de julio. Según explicó, esta nueva formación le aporta herramientas clave para potenciar su labor profesional: “Me permite acompañar a las empresas no solo desde lo comunicacional, sino también desde lo estratégico”.

Finalmente, Martina sintetizó su filosofía de trabajo con una frase del autor y conferencista Simon Sinek: “La gente no compra lo que hacés, compra por qué lo hacés”.

Formas de contacto:



📱 Instagram: @martina.landriel



📞 Celular: 341 2519516