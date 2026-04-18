Community Manager local lanza un servicio audiovisual integral para potenciar redes sociales de emprendedores

En la actualidad todos compran y venden a traves de las redes sociales, pero uno de los principales desafíos no pasa por estar presentes, sino por saber comunicar. Muchos emprendedores y marcas cuentan con experiencia y conocimiento en su área, pero no logran trasladarlo de manera clara y efectiva a sus contenidos digitales. La CM roldanense Martina Landriel con su equipo, presenta una solución integral ante esta necesidad.

A partir de esta necesidad, surge una propuesta que busca ordenar ese proceso y acompañar a quienes necesitan transformar lo que saben en contenido que conecte. El servicio está orientado a guiar a cada cliente en la creación de mensajes claros, auténticos y alineados con su propuesta de valor.

“Trabajamos con emprendedores y marcas que son expertas en lo suyo, pero que no logran transmitirlo en redes. Nuestro objetivo es ayudarlos a ordenar sus ideas y convertirlas en contenido que realmente funcione”, explico Martina, en dialogo con este medio.

El proceso comienza desde la base: la idea. A partir de allí, se desarrolla un guion pensado estratégicamente y adaptado a cada marca. “Ordenamos las ideas, creamos el guion y dirigimos la grabación. Acompañamos en todo el proceso: qué decir, cómo decirlo y cómo mostrarse para lograr una comunicación efectiva”, detalló.

Uno de los diferenciales del servicio es el acompañamiento durante la grabación, especialmente para quienes no están acostumbrados a hablar frente a cámara. “Buscamos que cada persona se sienta cómoda, natural y segura. Que pueda mostrarse tal cual es, pero con una guía profesional detrás”, señalaron.

Además, el equipo se encarga de toda la parte técnica. “Llevamos cámaras, micrófonos, luces y trípodes. Vamos al local u oficina del cliente y realizamos una grabación 100% profesional, sin que tenga que preocuparse por nada”, explicaron.

El resultado es contenido listo para ser utilizado en redes sociales, con una edición pensada para captar la atención y transmitir el mensaje de forma clara. “Transformamos el conocimiento en videos claros, auténticos y bien editados, que no solo se ven profesionales, sino que generan confianza y resultados”, agregaron.

En cuanto a las modalidades de trabajo, existen dos opciones principales. Por un lado, el servicio audiovisual completo, que incluye guion, grabación y edición, con entrega de los videos listos para publicar. Por otro, un pack integral que suma la gestión de redes sociales, incluyendo estrategia, calendario de contenidos, publicación y manejo de la comunidad.

“Muchas veces el problema no es no saber, sino no saber cómo comunicarlo. Por eso existimos: para ayudar a que cada negocio pueda mostrar lo que hace de manera clara y efectiva”, remarcaron.

De esta manera, la propuesta busca que cada emprendimiento pueda potenciar su presencia digital, mejorar su comunicación y generar un vínculo más sólido con su audiencia a través de contenido que represente verdaderamente su valor.

Formas de contacto:

Instagram: @marti.landriel

Celular: 341 2519516