Un mensaje amenazante apareció en el baño de la San José Obrero: las medidas que tomó la escuela

Un mensaje amenazante escrito en un papel apareció esta semana en los baños de la escuela San José Obrero de Roldán. El episodio ocurre dos semanas después de la tragedia ocurrida en un colegio de San Cristóbal, donde un joven alumno inició un tiroteo y mató a otro estudiante. La escuela emitió un comunicado a las familias y llevó tranquilidad luego de descubrir la amenaza, cuyo contenido no trascendió.

“La escuela ha tomado las medidas correspondientes. Se identificó a los alumnos en una cierta franja horaria acudiendo al baño donde apareció la amenaza, con datos aportados por las cámaras de seguridad”, explica el comunicado emitido por la San José Obrero, al que accedió El Roldanense. Asimismo, señala que citaron a las respectivas familias para abordar la situación de forma directa.

A la par, realizaron la denuncia ante las autoridades correspondientes e informaron que las clases continúan de forma habitual. “Queremos transmitir tranquilidad y reafirmar nuestro compromiso con el cuidado, la convivencia y el bienestar de nuestros estudiantes, fortaleciendo espacios de diálogo”, ampliaron, en tanto instaron a los padres a hablar con sus hijos sobre “la gravedad de estas conductas”.

Este viernes, en paralelo, el gobierno provincial explicó que aborda estas incidencias a partir de un protocolo conjunto entre los ministerios de Seguridad y Educación. “Este tipo de amenazas no son una broma, son un delito de intimidación y pueden tener consecuencias”, advirtió la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, al referirse a la repetición de estos episodios.