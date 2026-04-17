El Día del Animal se celebra en el Paseo de la Estación con desfile de perros, juegos y vacunas gratis

La Municipalidad de Roldán, a través del Área de Sanidad Animal, invita a vecinos, vecinas y sus amigos de cuatro patas a participar del festejo por el Día del Animal, que se realizará el domingo 19 de abril a partir de las 16 horas en el Paseo de la Estación.

Bajo el lema “Cuidar a los animales es cuidar nuestra comunidad”, el área municipal organiza una jornada pensada para disfrutar en familia, que incluirá desfile de perros junto a sus dueños, juegos recreativos, menciones especiales y reconocimientos, además de un stand con asesoramiento profesional, vacunación antirrábica gratuita y regalos para quienes participen.

Desde la organización recuerdan la importancia de la tenencia responsable al asistir con mascotas, por lo que recomiendan llevar collar y correa, bozal en caso de ser necesario y bolsitas para la recolección de residuos.

El evento será libre y gratuito, y propone celebrar el vínculo con los animales, promoviendo el cuidado y el respeto hacia ellos.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3415 633548.