Cada vez más cerca: avanza la construcción de la nueva secundaria en Roldán

La Municipalidad de Roldán y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe continúan avanzando de manera sostenida con las obras del nuevo edificio de la Escuela de Educación Secundaria Orientada (EESO) Nº 730, ubicada en el barrio Tierra de Sueños III.

El proyecto, que comenzó a ejecutarse en los últimos meses del año pasado, se desarrolla en el marco del programa provincial «Santa Fe + Conectada», con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Con una inversión que ronda los 5.000 millones de pesos, el establecimiento contará, una vez finalizado, con una superficie superior a los 2.200 metros cuadrados. El edificio incluirá una explanada de ingreso, hall principal, oficinas de Dirección, Vicedirección, Secretaría y Archivo, sala de profesores, sanitarios para personal y portería. Además, dispondrá de ocho aulas, sanitarios para estudiantes, centro de recursos multimediales, laboratorio, taller, cantina, dos preceptorías, un SUM con sanitarios, depósito, cocina, sala de máquinas y galerías.

En relación al avance de la obra, el intendente Daniel Escalante expresó: “Estamos muy felices con el avance de la obra, que significa construir futuro para nuestros jóvenes y un espacio digno para toda la comunidad educativa. Seguimos trabajando con compromiso por la educación y los jóvenes roldanenses”.

Esta obra responde a una decisión política de gestión de priorizar la educación pública como eje del desarrollo local, en articulación con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. En ese sentido, desde el municipio destacan el compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Educación, José Goity con la inversión en infraestructura educativa, entendida como una «herramienta clave para garantizar igualdad de oportunidades y acompañar el crecimiento de las comunidades».