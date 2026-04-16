Para todas las edades y niveles: Estancia Damfield lanza sus academias de Futsal abiertas a la comunidad

Con el objetivo de seguir promoviendo el deporte y la vida activa, Estancia Damfield anuncia el inicio de sus Academias de Futsal, una nueva propuesta pensada para todas las edades y niveles, que se posiciona como el proyecto más grande de la región, con una propuesta integral que abarca todas las categorías.

Las actividades iniciaron el lunes 13 de abril y se desarrollarán en el Liceo Aeronáutico, con una modalidad que incluye categorías infantiles, juveniles y mayores, tanto en ramas masculinas como femeninas.

Como parte del lanzamiento, durante el período inicial se llevarán a cabo semanas de evaluación sin cargo, brindando la posibilidad a los interesados de conocer la dinámica de entrenamiento, los grupos y el equipo de trabajo antes de formalizar su inscripción.

Las academias están orientadas tanto a quienes buscan iniciarse en el futsal como a quienes desean perfeccionar su técnica en un entorno profesional, dinámico y acompañado.

¿Cómo participar?

Los interesados pueden comunicarse al número de atención al cliente 341 363 4169 para consultar por el día y horario de práctica según su edad.

Con esta propuesta, Damfield continúa consolidándose como un espacio de encuentro, deporte y comunidad, ampliando su oferta de actividades y generando nuevas experiencias para todos.